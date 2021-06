La seguridad de las piscinas «sin riesgo de contagio» es el eje sobre el que se apoya el protocolo sanitario de los típicos centros termales ubicados en Paysandú y Salto con vistas a su apertura durante las vacaciones de invierno austral, según se presentó este martes.

En la sede del Ministerio de Turismo, el titular de la cartera, Germán Cardoso, y los jefes del Gobierno local de los departamentos mencionados, Andrés Lima (Salto) y Nicolás Olivera (Paysandú), ofrecieron una rueda de prensa para invitar a los uruguayos a «realizar turismo con seguridad, con seriedad, con responsabilidad, aplicando y cumpliendo con todos los protocolos que marca el Ministerio de Salud Pública».

En ese sentido, Cardoso destacó que la Universidad de la República llevó a cabo un estudio en el que se tomaron a lo largo del año 97 muestras de las piscinas, que en el 100 % de los casos dieron negativo de coronavirus SARS-CoV-2.

«El virus no circula en el agua y en las aguas termales no hay riesgo dentro de las piscinas de contagio», apuntó el titular de la cartera, quien reafirmó: «El virus del covid-19 en las aguas termales no se transmite».

Además, reiteró la importancia de portar tapabocas, de hacer un lavado sistemático de manos y utilización de alcohol en gel, de moverse en burbujas familiares y de mantener la ventilación.

Por otra parte, anunció que la cartera llegó a un acuerdo con el Banco República para que los turistas puedan tener beneficios a través del uso de una tarjeta y subrayó que busca promocionar este destino a nivel regional y extrarregional.

De acuerdo con esto, apuntó que Uruguay podría retornar a la Feria Internacional de Turismo Termal (Termatalia), que se llevará a cabo en España entre el 16 y el 17 de septiembre.

Finalmente, Cardoso habló sobre el proceso de vacunación en Uruguay y dijo que este está avanzando a un nivel «destacadísimo» a nivel mundial, por lo que pronto se va a alcanzar esa inmunidad de rebaño que «tanta esperanza le genera a la actividad turística».

Según muestra el monitor web desarrollado por el Ministerio de Salud Pública, a las 13.33 horas (16.33 GMT) de este martes 1.429.720 personas, es decir un 40,41 %, habían completado la pauta de vacunación, mientras que 731.691 aguardan por la segunda dosis.

EFE