Los caminos que la izquierda ha recorrido en el Uruguay han tenido diferencias importantes

con la mayoría de las izquierdas del continente. La experiencia del Frente Amplio tiene

particularidades que no tienen otras, fundamentalmente porque luego de 50 años se

mantiene como una fuerza unida, que soportó el asedio de la dictadura, que estuvo 15 años

en el gobierno y pretende volver, con muchas posibilidades.

¿Qué lo hace diferente? Obviamente que la respuesta no es sencilla, ni hay una única razón

para que las demás izquierdas de América no logren mantenerse unidas y la izquierda

uruguaya (o al menos gran parte de ella), haya logrado permanecer formando una única

coalición. Pero tal vez uno de los elementos principales haya sido y siga siendo, que la

inmensa mayoría de quienes integramos el FA hemos asumido que mantenernos unidos es lo

que nos mantiene vivos. La unidad de la izquierda es su seguro de vida y por eso nuestros

adversarios políticos periódicamente tratan de generarnos divisiones internas. Y a veces

encuentran dentro del FA quien los ayude.

Dentro de esa gran coalición y movimiento que es el FA, han habido y siguen coexistiendo

una variada gama de grupos que provienen de muy diferentes orígenes, todos ellos con

objetivos comunes que nos mantienen muy cerca de los movimientos sociales. Aceptar esas

diferencias ha sido nuestra principal carta de triunfo. Aceptar que el otro puede tener

diferentes ideas, que no necesariamente han de coincidir con las mías. Pero durante cinco

décadas hemos logrado superar esas diferencias, aprender de ellas y convertimos en suma lo

que en principio podía parecer una resta.

Muchas veces dentro de nuestro Frente Amplio tenemos compañeros que no entienden esto,

que no apuestan al intercambio con respeto, que no hacen el esfuerzo de llegar al consenso

ni mucho menos tratan de entender la razón de los demás. Ese tipo de personas son las que

dividieron a las izquierdas del continente: son los que ven un enemigo mortal en cada

adversario y no dudan en calificar como traidor a cualquier compañero que converse con

alguien que no sea del FA.

Tenemos algunos pocos compañeros que no han entendido que dañar la unidad del FA es

dañar la herramienta que supimos construir para seguir conquistando derechos. Son solo

tres o cuatro iluminados que creen ser dueños de la verdad, que gritan mucho y escuchan

poco, que tienen actitudes violentas y también machistas, porque de eso no nos salvamos

tampoco nosotros.

Afortunadamente una inmensa mayoría de grupos y personas del FA, pertenecemos a una

izquierda profunda y convencidamente democrática, creemos en la discusión franca y

respetuosa y en seguir construyendo unión en la diversidad. Esa construcción democrática

de la izquierda uruguaya es la que se inspira en el General Seregni y en aquellos fundadores

del FA que supieron mirar hacia adelante, sin mezquindades ni personalismos, respetando a

todos los compañeros y también -y muy especialmente en estos momentos- a todas las

mujeres, sean o no compañeras.

Las y los socialistas ponemos todos los días un granito de arena, al igual que casi todos los

grupos y personas que conforman este gran movimiento de la izquierda democrática

uruguaya, para que esta construcción colectiva crezca y se fortalezca. A quienes nos golpean

les responderemos con más unidad que nunca, a quienes no escuchan les devolveremos

motivos y razones. Y a quienes creen que se puede avanzar a los gritos y atropellando gente,

les decimos que aquí vamos a estar, más frenteamplistas que siempre, construyendo unidad

en democracia, escuchando a todos sin distinciones.

José Luis Pittamiglio

Secretario de Comunicación

Partido Socialista Colonia