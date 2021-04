Con la participación de los ministros de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, este lunes 12 de abril se realizó una conferencia virtual en la que se expusieron los avances en la reforma del mercado de los combustibles en Uruguay, así como decisiones del gobierno relativas a la gestión de las tarifas al público.

En la actividad, la ministra Azucena Arbeleche explicó que el barril de crudo Brent aumentó su precio 30,8 % desde noviembre de 2020, y pasó de costar menos de US$ 40 para llegar, en marzo de este año, a más de US$ 65 en promedio.

Arbeleche recordó que el petróleo es el principal insumo importado por Ancap, y que la suba, no obstante, no se ha visto reflejada ni en un aumento de los precios de los combustibles ni en las tarifas públicas, a diferencia de lo que ocurre en la región (por ejemplo, en Argentina y Brasil), en Estados Unidos y en Europa.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En estos países, las naftas han aumentado entre 10% y 24%, y el gasoil entre 10% y 22%, acompasando la suba el en el precio del barril de petróleo.

En contrapartida, en Uruguay el gasoil no ha aumentado su precio de venta al público desde enero de 2018, y todos los combustibles han reducido sus precios en términos de dólares, teniendo en cuenta no solo el incremento en el precio de la materia prima, sino también la suba del tipo de cambio.

A pesar de este contexto internacional de suba de precios, la ministra de Economía y Finanzas anunció que “el Gobierno ha resuelto no trasladar estos aumentos de petróleo a las tarifas de los combustibles en nuestro país”. Por lo tanto, no subirán los precios ni de la nafta ni del gasoil.

“Entendemos que el país está atravesando momentos extraordinarios que requieren de respuestas de parte del gobierno también extraordinarias”, dijo la ministra, y agregó que se trata de un apoyo “a todo el sector productivo, básicamente a las empresas más pequeñas, para que puedan pasar esta situación de pandemia”, así como “a la ciudadanía en general”.

Arbeleche dijo que el costo de este apoyo definido por el gobierno es del entorno de US$ 30 millones solo para abril de 2021, que se suman a un monto similar para el período enero-marzo de este año. Esto, que implica un deterioro del resultado fiscal, que se justifica por la situación derivada de la pandemia, subrayó.

La ministra agregó que esta decisión puede tomarse debido al manejo responsable de las finanzas públicas que se ha llevado a cabo desde que asumió el gobierno. “Son los ahorros como los que obtuvimos el año pasado los que nos permiten sostener este otro tipo de medidas para apoyar al país en su conjunto”, afirmó.

Arbeleche también dijo que la situación del crudo se monitoreará mes a mes para definir cuándo corresponderá trasladar el aumento a las tarifas públicas. No obstante, aclaró que en este momento es el gobierno el que se hace cargo del desfasaje entre el precio del crudo y las tarifas públicas, y que no se optará por “trasladar los ingresos que no percibió el sector público de enero a abril” en el momento en que estas se modifiquen.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La jerarca ejemplificó que en abril, si se utilizara el nuevo sistema de fijación de tarifas, que toma como base el precio internacional del crudo (ver siguiente sección), los combustibles deberían aumentar en el entorno del 18%.

La ministra Arbeleche dijo que el Poder Ejecutivo tomó estas decisiones luego de analizar los balances de Ancap y sus programas financieros y “transmitiéndole el absoluto respaldo del Poder Ejecutivo” para que sus finanzas se mantengan sólidas.