21 de marzo de 2021

Comunicado a la población.

El Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19 (GUIAD-COVID-19) es un

conjunto de investigadores/as de la virología, inmunología, bioquímica, biofísica, bioinformática,

matemática, física, ecología, biología molecular, sociología, ciencias de datos, bioética, y

profesionales de la medicina comunitaria, epidemiología, medicina intensiva, medicina interna,

enfermedades infecciosas, ingeniería e informática. Desde el arribo de la pandemia nos hemos

propuesto aportar en la mitigación del impacto del COVID-19 a partir del análisis de datos

relacionados con esta enfermedad, la revisión constante de la literatura, y la difusión de

conocimiento. En este momento sentimos el compromiso ético de expresar a la opinión pública

de Uruguay nuestra alarma por la situación que atraviesa nuestro país en relación a la

pandemia.

En estos momentos confluyen tres elementos que determinan un escenario muy preocupante.

En primer lugar, la cantidad de casos reportados diariamente no permite la contención a través

del rastreo y aislamiento. En segundo lugar, durante las últimas semanas se ha consolidado un

aumento acelerado e incesante de internaciones en todo el sistema asistencial y en particular

de pacientes críticos en cuidados intensivos. Finalmente, se suma la posibilidad de ingreso,

principalmente desde Brasil, de variantes más transmisibles y eventualmente más virulentas. En

conjunto, estos tres elementos generan una dinámica de avance de la enfermedad que en el

corto plazo no parece reversible mediante el plan de vacunación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Sin un cambio en la estrategia de contención de la pandemia continuaremos siendo testigos del

aumento de muertes evitables y del deterioro social y económico que produce el avance de la

enfermedad. De avanzar por este camino, el riesgo de saturación del sistema de salud es

extremadamente alto, una situación que de consolidarse, demandará la adopción de medidas

de contención aún mayores, que tendrán entonces costos socioeconómicos más elevados y

menor efectividad.

Nos oponemos a la falsa dicotomía que rivaliza economía y salud. A nuestro entender las

medidas que nuestro país está tomando no lograrán enlentecer el avance del virus en lo

inmediato, ni paliar la penuria económica que enfrentan hogares y negocios. Podemos, sin

embargo, darle tiempo al avance de los efectos del plan de vacunación mediante la adopción de

algunas medidas a nivel nacional y departamental y así evitar muertes y la pérdida desordenada

de la actividad económica, educativa y social.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

¿A qué medidas nos referimos? El Grupo Asesor Científico Honorario hizo una serie de

recomendaciones que compartimos. Es necesaria la instrumentación urgente de medidas que

contribuyan a disminuir la movilidad de la mayor parte de la población al mínimo posible

durante un tiempo acotado. El estado, las empresas y las organizaciones deben habilitar los

recursos necesarios para que las actividades que deben ser presenciales sean lo más seguras

posible.

La situación actual requiere, lamentablemente, considerar el cese de la actividad

presencial en el sistema educativo y reducir al mínimo la atención a la salud por un período de

al menos dos semanas. Sobre este último punto, destacamos que deben ser las últimas

actividades en cerrarse y las primeras en reabrirse. El papel del Estado es insustituible en este

momento para que la población no se vea obligada a elegir entre salud e ingresos.

Somos conscientes que tomar medidas que restringen la movilidad de las personas tiene altos

costos en el corto plazo, en la cotidianeidad, en los ingresos de los hogares. Somos madres y

padres de niñas, niños y adolescentes que sufrieron la ausencia de clases presenciales.

Sentimos la sobrecarga de cuidados y tareas al trasladar el trabajo al hogar, que

frecuentemente recae en las mujeres. Tenemos amigos y amigas trabajadoras de la cultura y

las artes y somos sensibles a su situación agobiante y justos reclamos. Hemos visto cerrar

comercios en nuestros barrios, nos hemos desvelado con familiares, amigos, amigas y

pacientes que perdieron sus puestos de trabajo o su fuente de ingresos. Conocemos la

angustia de las personas que dependen de un jornal y para quienes caer en cuarentena significa

quedar sin ingresos. Por eso, sabemos que ninguna de las medidas con la capacidad de frenar

el avance del COVID-19 pueden ser instrumentadas sin un apoyo logístico y financiero del

Estado. Somos también conscientes de que hacerlo tiene costos económicos, pero estamos

convencidas y convencidos de que nuestro país debe considerar seriamente el aumento de la

inversión social como estrategia de contención de la pandemia, incluso para evitar que su costo

sea aún mayor.

Nuestro grupo interdisciplinario invita a colegas de otras ramas del saber y a la sociedad toda a

continuar reflexionando sobre mecanismos que colectivamente nos permitan frenar el avance

de la pandemia y mitigar las consecuencias sociales y económicas en el corto y largo plazo.

Confiamos en que la vacunación y las medidas de protección no farmacológicas nos permitirán

retomar una dinámica de vida en la que las medidas de distanciamiento social y restricción de

movilidad ya no serán necesarias, pero para eso aún falta tiempo.

Debemos actuar ahora.