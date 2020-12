En la tarde de hoy lunes, se reunió el Comité Departamental de Emergencia, con motivo de las medidas que se deberán adoptar ante la conocida situación de la expansión del Covid 19, para dar cumplimiento a la Ley 19.932.

En la reunión se estipuló la forma de trabajo conjunta entre la Intendencia, los Ministerios del Interior, Salud y Defensa, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

Referente a las aglomeraciones, el Intendente informó a los medios presentes que no se refiere a cantidad de gente sino a todo grupo que no cumpla con distanciamiento y no utilice los elementos de protección conocidos por todos, poniendo en riesgo la salud.

Desde el Comité de Emergencia se hace un llamado a la responsabilidad para evitar situaciones extremas.

Las aglomeraciones a las que se hace referencia no sólo son en espacios públicos, sino también en propiedades privadas o clubes.

Respecto a la forma de proceder de la Policía, el Jefe explicó que ellos primero informarán a quienes no estén cumpliendo con lo estipulado y en caso de que la gente no acate se dará cuenta a Fiscalía.