El Ingeniero Alberto Larrieu, Gerente de Medición, Lectura y SSNN al ser consultado mediante un pedido formal de Acceso a la Información Pública sobre la política de OSE en seleccionar los medidores respondió que «son por rotura o mal funcionamiento del medidor (cambios correctivos) o por cumplimiento de la vida útil del medidor (cambios preventivos).»

Larrieu señala en el escrito que «actualmente la vida útil del medidor se encuentra estrechamente vinculada a la antigüedad del mismo, habiendo sido seleccionados para el cambio de los medidores de Carmelo, los que tuvieran una antigüedad superior a los 12 años de instalados.»

Sin embargo la selección metodológica no está muy clara, en un caso investigado por este medio, se cambió de tres contadores similares, solo uno, incluso el que aparentaba ser más viejo a simple vista no había orden de cambio. La persona que realizó el cambio -en el caso que estudiamos- no avisó previamente a domicilio, se puso a trabajar sin ninguna identificación y no tenía ninguna tarjeta como indica OSE.

Cambia todo cambia

En Carmelo desde el 1/1/2019 al 5/11/2020 se cambiaron 1240 medidores. Lo hicieron bajo tres modalidades, una mediante una empresa que también le realiza otros trabajos a OSE, como el Servicio de retroexcavadora para Nueva Palmira, por un monto de $ 1.388.934,00 en marzo de 2019.

Se trata de la empresa CERECETTO ROSSOTTI, Hernán Yoyesmith, (Compra Directa 11043637) que le facturó U$ 837.500,00 más IVA por el servicio de sustitución de hasta 2.500 medidores en el departamento de Colonia.

El Ingeniero Civil Alejandro Amondarain, Sub Gerente Regional Litoral Sur de OSE, Ordenador de Gasto fue quien autorizó esta inversión el 20 de febrero de 2018, según surge del expediente 1310/2020-5.

Otra de las empresas contratadas según OSE es A y M Santa Lucía (Compra Directa 11049718), publicada en ACCE el 10/1/2019. Lo curioso es que A y M Santa Lucía es una empresa de recursos humanos, se presentan como suministradores de personal. En redes sociales especifan más señalando la página como empresa que se dedica a la «colocacion en entes publicos.»

Por último OSE contrata a sus propios funcionarios para que realicen el trabajo, el informe de la Sub Gerencia Comercial Operativa Región Litoral Sur de OSE señala textualmente «los funcionarios reciben retribución por la realización de cambios de medidores.»