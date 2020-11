“He aquí el gran error de siempre: imaginar que los seres humanos piensan lo que dicen.” Jacques Lacan.

Decidí aislarme en cuanto mi pareja fue llamada por la DDS, Dirección Departamental de Salud de Colonia, o sea salud pública (Para el IGNORANTE chusmerío.) Era martes y en esa llamada le anunciaron que debía hacerse el análisis de hisopado de Covid 19, por ende, de inmediato ella se aisló donde vivimos. Yo realmente ni lo pensé y también me aislé con ella, y digo “ni lo pensé” por que obviamente si a ella le diera positivo luego de esas 48 hs. muy posiblemente yo contraería el virus . Y esto va para el “chusmerio” que ataca cuando uno se encuentra vulnerable, y por eso y para ellos esta dedicado este editorial.

Escuché a mis vecinos decir: “-Este no quiere trabajar.” y obviamente este prejuicio me lo gané en otros tiempos lejanos y no por no trabajar, fue por haber sido un depresivo drogón enfermo que supo salir de aquello y que a pesar de estar así nunca dejó de trabajar, lo puede decir la gente mas cercana y tal vez hablo de quienes trabajaron conmigo en estos 26 años. Tengo dos hijas a las cuales no puedo ver en estos días, las que amo y nunca les faltó nada, a pesar de las caídas y del que dirán. Porque la gente habla sin saber, incluso y muchas veces los “SERES” mas cercanos.

Dijeron también que me tomaba unos días de vacaciones, sin saber NUEVAMENTE que a pesar de estos días de aislamiento, que seguramente no será mas de cuatro, porque creemos que el resultado dará negativo, IGNORABAN que mi compañero de trabajo me cubre estos días, los cuales voy a devolver cuando regrese, osea: Sigo trabajando!

Ahora analicen esto de esta gente IGNORANTE, y pongamos esta situación en otra lectura: