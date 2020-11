PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Mediante un comunicado FENAPES Colonia Departamental desmintió «un hecho que ha trascendido en diferentes medios», pasando a explicar la situación.

En el marco de la ocupación del Liceo Departamental de Colonia del Sacramento diversas fuentes habrían comentado en redes sociales que los gremialistas habían arriado el Pabellón Nacional para colocar la bandera sindical.

Sin embargo esto no habría sucedido así «ya que en el momento de colocar la bandera de FENAPES, dicho pabellón no se encontraba en el mástil, por lo que no se sustituyó una bandera por otra», argumentan desde el gremio.

«Entendemos la sensibilidad que ha generado en ciertos sectores de la población coloniense. Esta acción que puede considerarse inoportuna, jamás fue realizada con intención de ofender nuestro máximo símbolo patrio, ni cuestionar el valor que nuestro Pabellón Nacional representa para todos los uruguayos», sostiene el comunicado de FENAPES.

La aclaración finaliza señalando que «en nuestro rol como docentes sindicalizados, en el presente que nos toca, el mayor sentido de Patria lo reflejamos en la lucha histórica por defender la Educación Pública.»