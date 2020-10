PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Se realizaron el viernes y sábado operativos tanto en Colonia, como Carmelo y Nueva Palmira de parte de varias Instituciones que de una u otra manera tienen competencia en las tareas de evitar el contagio de COVID19 en nuestro Departamento,» publica el Dr. Ramón Barbot, Adjunto a la Dirección Departamental de Salud de Colonia.

El doctor destaca que «lo mismo se realizará en la noche de hoy, tanto en lugares públicos como locales particulares, controlando cumplimiento de protocolos asi como evitar aglomeraciones.»

Barbot analiza la situación explicando que «todo esto obvio suma en este objetivo de mejor salud para todos, pero no es de la utilidad deseada si la población no colabora individual y colectivamente en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por las Autoridades Sanitarias. La situación es compleja pero no imposible de revertir… Las Autoridades cumplen con sus obligaciones, el resto depende de cada uno de nosotros. Colaboremos en esta «patriada» !!!«, concluye.