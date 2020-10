PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La contratación remitida no encuadra en la causal de excepción invocada establecida en el artículo 33, literal C), numeral 9) del TOCAF, que habilita a la Administración a contratar directamente a un proveedor cuando se trata de bienes o servicios “cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público o su realización resienta seriamente el servicio”; señala el dictamen del Tribunal de Cuentas con fecha 2 de setiembre al que accedió Carmelo Portal.

Para el Tribunal «no resultan probadas las razones de urgencia que motivan la presente contratación, atendiendo al transcurso del tiempo operado desde el 15/12/2018, ocasión en la que tres embarcaciones amarradas frente a predios vinculados al Ex – Astillero Maffoni y Cía. Ltda. quedaron a la deriva impactando contra el puente giratorio de Ruta 21 Km 525,500 sobre el Arroyo de Las Vacas, colisionando con éste y ocasionando graves daños.

Según consta en la documentación «se verifica la existencia de un procedimiento de contratación directa por excepción al amparo de la misma causal que el presente, el cual fue dispuesto por Resolución del Poder Ejecutivo Nº 811 de 29/04/2019, publicado un año después del incidente en la página web de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales con fecha 12/12/2019, abierto electrónicamente con fecha 03/02/2020 y, dejado sin efecto por Resolución Ministerial de fecha 19/05/2020.»

Tanto la Resolución Ministerial por la que se aprueba el Pliego de Condiciones Particulares que rigió la contratación y el Proyecto de Resolución a dictarse por el Ministro de Transporte y Obras Públicas en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo carecen de fundamentación suficiente respecto de las probadas razones de urgencia no previsibles, la imposibilidad de llevar adelante un procedimiento de licitación o si su realización resiente seriamente el servicio.

De esta forma el Tribunal de Cuentas acordó observar el gasto