Una masa de aire frío de mayor intensidad comenzará a avanzar este viernes 21 sobre el extremo sur de Brasil, con temperaturas bajo cero previstas en zonas fronterizas con Uruguay. El episodio se extenderá durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Una nueva incursión de aire frío alcanzará la región desde este viernes y tendrá uno de sus principales impactos en áreas próximas a Uruguay, según el informe divulgado por MetSul Meteorologia.

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El pronóstico prevé un descenso marcado de las temperaturas en Rio Grande do Sul durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana. Entre las zonas donde podrían registrarse valores inferiores a 0 °C aparece específicamente la frontera con Uruguay.

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El período más frío se extendería entre el domingo 23 y el martes 25 de agosto.

La masa de aire será además más seca, una característica que favorecerá cielos con menor nubosidad y un mayor descenso de las temperaturas durante las noches y primeras horas de la mañana.