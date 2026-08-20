El diputado del Partido Nacional por Colonia, Mario Colman, cuestionó los recursos asignados a la Universidad de la República (Udelar) durante su intervención en el debate parlamentario de la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal.

El planteo del legislador tuvo como uno de sus principales ejes la descentralización de la enseñanza universitaria y, en particular, el proceso de desarrollo de la Regional Suroeste de la Udelar.

Colman sostuvo que existe una diferencia entre los objetivos expresados en materia de generación de oportunidades en el interior y los recursos que, según señaló, fueron asignados para avanzar en esa dirección.

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Durante su exposición recordó las gestiones realizadas en anteriores períodos para impulsar la presencia universitaria en el suroeste del país y mencionó el trabajo desarrollado junto con legisladores de Colonia y Soriano.

“Recuerdo, hace un par de años, el gran esfuerzo que hicimos con el entonces diputado Viera, senador Viera hoy, y también la diputada Nibia Reisch, y también los legisladores de Soriano para crear la sede suroeste”, expresó.

Según Colman, en aquella instancia fueron destinados cerca de 40 millones de pesos anuales para la creación de la sede.

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El reclamo por recursos para la Regional Suroeste

El diputado afirmó que posteriormente no se asignaron recursos a la estructura encargada de la descentralización universitaria en el interior y señaló que, tras nuevas discusiones parlamentarias, se obtuvieron cuatro millones de pesos destinados a la mejora de un inmueble.

A partir de esos antecedentes, Colman ubicó el financiamiento de la Regional Suroeste dentro de una discusión más amplia sobre las diferencias territoriales existentes en el acceso a la educación universitaria.

“Uruguay, todos sabemos que la desigualdad no solo es económica, sino también que es una desigualdad territorial”, afirmó.

Desde esa perspectiva, el legislador sostuvo que la falta de inversión en descentralización puede profundizar las diferencias entre quienes tienen posibilidades de estudiar en sus departamentos y aquellos que deben trasladarse a Montevideo.

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Su planteo no estuvo dirigido contra la existencia de becas estudiantiles. Por el contrario, Colman consideró necesario ese instrumento, pero sostuvo que debe complementarse con inversiones que permitan ampliar la oferta universitaria fuera de la capital.

La diferencia entre lo solicitado y lo asignado

Durante su intervención, Colman señaló que la Universidad de la República solicitó 3.900 millones de pesos adicionales y que la Rendición de Cuentas asigna 100 millones.

De acuerdo con las cifras mencionadas por el legislador, esa partida representa menos del 3% de lo solicitado y tiene como destino las becas para estudiantes en situación de vulnerabilidad.

“No nos oponemos justamente a que se les den becas a los estudiantes, y sobre todo a los más vulnerables”, aclaró.

El cuestionamiento estuvo centrado en que, a su entender, el financiamiento de las becas no resuelve por sí mismo las dificultades que enfrentan los estudiantes del interior para acceder a la enseñanza universitaria.

Para Colman existen dos dimensiones que deben ser atendidas: facilitar mediante becas el acceso de quienes necesitan trasladarse y, al mismo tiempo, destinar recursos a la descentralización para que una mayor cantidad de jóvenes pueda estudiar cerca de su lugar de residencia.

Descentralización universitaria como eje del planteo

La intervención coloca nuevamente a la Regional Suroeste en la discusión presupuestal. El proyecto de descentralización universitaria tiene particular incidencia para Colonia y Soriano, departamentos desde los cuales se ha impulsado una mayor presencia territorial de la Udelar.

Colman calificó como un “error estratégico” no destinar mayores recursos a ese proceso y vinculó su posición con el desarraigo que supone para numerosos jóvenes trasladarse a Montevideo para continuar sus estudios.

“Es importante que se les den recursos a esa comisión de descentralización del interior para llevar oportunidades a todos los jóvenes del país”, sostuvo.

El legislador adelantó que continuará planteando el tema durante la discusión parlamentaria en procura de obtener recursos adicionales.

En su intervención presentó el reclamo no solamente como una demanda vinculada con Colonia, sino como parte de una discusión nacional sobre el acceso territorial a la educación superior.

Las cifras presupuestales y los antecedentes de financiamiento incluidos en esta nota corresponden a los datos expuestos por Colman durante su intervención parlamentaria.