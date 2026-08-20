El Centro Estudiantil del Instituto de Formación Docente (IFD) de Carmelo cuestionó, mediante un comunicado, las características de la reunión convocada por el Consejo de Formación en Educación (CFE) para abordar el nuevo plan de titulación.

Según el colectivo estudiantil, el encuentro realizado de forma virtual el martes 18 de agosto no funcionó como una mesa de diálogo ni como un espacio de trabajo conjunto, sino que tuvo un carácter esencialmente informativo.

Los estudiantes señalaron que concurrieron a la instancia con la intención de plantear dudas y cuestionamientos sobre el plan. Sin embargo, afirmaron que el desarrollo de la reunión no respondió a las características de la instancia de diálogo que habían solicitado previamente.

El comunicado también cuestiona la participación de las autoridades presentes. Según la versión del Centro Estudiantil, Walter Fernández Val se retiró antes de escuchar los planteos de los estudiantes debido a otros compromisos previstos.

Asimismo, el colectivo sostuvo que Gabriela Rico y Laura Donya no pudieron responder algunos de los reclamos formulados porque, de acuerdo con lo expresado en el documento, ninguna de ellas representaba al Consejo Directivo Central (Codicen).

Reclaman una nueva instancia de diálogo

A partir de lo ocurrido, los estudiantes solicitaron que se establezca una fecha concreta para una mesa de diálogo en la que puedan presentar sus planteos y recibir respuestas sobre el nuevo plan de titulación.

El Centro Estudiantil también manifestó su oposición a aspectos de la propuesta y expresó preocupación por sus posibles consecuencias sobre la formación y los títulos docentes.

En el comunicado, el colectivo sostiene que la formación docente debe ser «completa y rigurosa» y plantea que los títulos otorgados deben mantener su valor y legitimidad.

El documento finaliza con la consigna «No a los títulos de cartón. La formación merece ser valorada», utilizada por los estudiantes para expresar su rechazo a la propuesta.

Las afirmaciones sobre el desarrollo y las características de la reunión corresponden a la versión difundida por el Centro Estudiantil del IFD de Carmelo. El comunicado no incluye la posición del CFE ni la respuesta de las autoridades mencionadas.

COMUNICADO CENTRO ESTUDIANTIL IFD CARMELO

El día martes 18 de agosto tuvo lugar la reunión convocada por CFE para dialogar sobre el nuevo plan de titulación. Los centros de estudiantes asistentes a esta instancia participamos de forma ordenada, dispuestos a plantear dudas, cuestionamientos pertinentes y entablar un diálogo respecto al plan que se intenta consolidar.

Tras evidenciar que algunos medios de prensa han publicado titulares como “CFE invita a colectivos de estudiantes y docentes a espacio de trabajo para aportar al cuestionado plan de titulación de ANEP” nos vemos obligados a aclarar los hechos.

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La reunión no fue para nada una mesa de diálogo como la que solicitamos, ni tampoco se nos invitó a trabajar en ningún espacio.

Walter Fernandez Val se retiró de la reunión sin escuchar a los estudiantes, excusándose en que tenía otros compromisos pactados, lo cual consideramos una falta de respeto siendo que fueron ellos quienes pactaron horario para este encuentro virtual.

Gabriela Rico y Laura Donya no pudieron responder a los reclamos que los estudiantes presentamos, ya que ninguna es representante del CODICEN.

El espacio del pasado martes no fue más que una reunión unilateral y de carácter informativo.

¿Cuál es el fin real de convocarnos a una reunión con representantes que no pueden darnos respuestas? ¿Por qué no nos dan una fecha concreta para una mesa de diálogo que realmente pretenda escuchar los reclamos y posturas de los estudiantes?

¿SERÁ QUE NO TIENEN LOS ARGUMENTOS PARA DEFENDER EL PLAN DE TITULACIÓN QUE PROPONEN?

Defendemos una educación pública de calidad y entendemos que esta comienza necesariamente con docentes que cuenten con una formación completa y rigurosa. No queremos títulos devaluados. Queremos que cuando se entregue un título docente tenga valor y sea legítimo porque detrás de él existe una formación completa, rigurosa y responsable.

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¡NO A LOS TÍTULOS DE CARTÓN!

LA FORMACIÓN MERECE SER VALORADA

CENTRO ESTUDIANTIL

IFD CARMELO