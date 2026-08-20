El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, estará acompañado por el senador Nicolás Viera, el director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Manuel Arenas, y la diputada Cecilia Badín.

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Participará de una actividad que se realizará en el Club Pompeya de Tarariras con motivo del Día del Comité y de la conmemoración del 25 de agosto, según informó la organización.

De acuerdo con el comunicado, está previsto que Díaz llegue al lugar aproximadamente a las 13.30 horas.

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