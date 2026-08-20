En un nuevo paso en la concreción de la infraestructura necesaria para continuar avanzando en el sistema de recuperación de envases, el Plan Vale y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) firmaron un acuerdo estratégico para la construcción de la planta de consolidación del Sistema de Depósito, Devolución y Reembolso (SDDR), que concentrará el procesamiento y acondicionamiento de los envases de bebidas recuperados para su posterior valorización en la industria del reciclaje.

La firma del acuerdo tuvo lugar en la sede de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) con la presencia de autoridades del Ministerio de Ambiente; Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Ministerio de Industria, Energía y Minería; Plan Vale y UAM.

“Esta instancia supone concretar un avance en la infraestructura que hará posible el funcionamiento del Plan. Reconocemos y valoramos el esfuerzo de las empresas y el compromiso ambiental de nuestra industria y del conjunto de compañías que participan y nos permiten hoy anunciar otro paso más, cuando dos actores relevantes se unen para hacer posible el desarrollo sostenible del país”, dijo el Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por su parte, Gustavo Garibotto, director general de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, destacó que “no es posible pensar en la producción sin cuidar el ambiente, como no es posible pensar en el ambiente sin cuidar la producción. Esta es una inversión importante, que derrama en muchos aspectos multidimensionales y que nos posiciona en el orgullo de lo que podemos construir en conjunto en nuestro país, trabajando juntos el sector público y el privado”.

Adrián Míguez, director nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería, enfatizó la importancia de esta noticia para la industria y el avance de la articulación público privada. Señaló que “en la UAM se procesan diariamente dos toneladas de alimentos, es un lugar que ya tiene un conocimiento de este tipo de actividades. La UAM conoce el desafío, la importancia económica y social de la economía circular, que también es política industrial. Esta planta de reciclaje es un ejemplo de articulación y trabajo conjunto”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Este es un hito muy importante y trascendental”, destacó Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), al tiempo que agradeció la colaboración de todos los involucrados en la concreción del proyecto, que “generó sinergias muy positivas para el Plan Vale y para el país. Es lo que el Plan estaba necesitando”.

En tanto, el presidente de la UAM, José Saavedra, afirmó que “hoy el Plan Vale rompe un hito. Al inaugurar la UAM, se organizaron 60 hectáreas y 35 formaban parte de una zona de expansión. Cinco años después, el Plan Vale es el primer proyecto que se instala en esta zona. Queremos agradecer porque confiaron en la UAM, en una negociación que dio sus frutos y que va a ser transformadora, no solo del oeste de Montevideo, sino de toda la cadena productiva”.

La planta representa un proyecto de infraestructura y equipamiento industrial de relevancia, con una inversión proyectada superior a los USD 10 millones. El inicio de las obras está sujeto a la concreción del financiamiento bancario requerido por Plan Vale. Una vez iniciado el proceso de construcción, se estima un plazo de entre 12 y 15 meses para completar las obras y el montaje del equipamiento industrial, de modo de contar con la planta en condiciones para iniciar su operación.

La concreción de esta infraestructura implicará un avance significativo para la implementación del SDDR y para el fortalecimiento del sistema nacional de recuperación y valorización de envases, complementando las soluciones de recuperación que actualmente forman parte de Plan Vale.

Durante la construcción se espera un importante despliegue de tecnología y recursos para que, una vez operativa, la planta pueda contar con la capacidad de procesamiento acorde a los volúmenes de envases recuperados, asegurando las condiciones adecuadas de clasificación, acondicionamiento y calidad de los materiales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Plan Vale, impulsado por más de 3.500 empresas adheridas y por la CIU, busca contribuir a los sistemas de recuperación y valorización de envases, en línea con las políticas ambientales y los objetivos nacionales en materia de gestión y valorización de residuos.