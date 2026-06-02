El expresidente argentino Mauricio Macri viajó a Colonia del Sacramento para encabezar una reunión con empresarios vinculados a distintos sectores de la economía argentina, en un encuentro que, según informó el medio argentino La Política Online, estuvo centrado en el financiamiento del PRO y en la estrategia política del espacio de cara al próximo ciclo electoral.

De acuerdo con esa versión, Macri llegó a Uruguay a bordo de un avión privado junto a Jonathan Kovalivker, vinculado a la Droguería Suizo Argentina, firma mencionada en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina. También participaron otros empresarios cercanos al expresidente.

Entre los asistentes mencionados por LPO figuran Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre y residente en Uruguay; Ignacio Sáenz Valiente, exsocio de Fabio Calcaterra en el Banco Interfinanzas; el empresario fintech Gabriel Sánchez Catena; y Eduardo Bastitta Harriet, fundador y CEO de Plaza Logística.

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Según la publicación argentina, el encuentro tuvo dos ejes principales. El primero fue avanzar en el ordenamiento del financiamiento del PRO para la campaña del próximo año, en un contexto en el que Macri evalúa un eventual regreso a la competencia presidencial.

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El segundo tema abordado fue la situación política de la Ciudad de Buenos Aires, distrito gobernado por el PRO desde hace casi dos décadas. En ese marco, los participantes analizaron estrategias para sostener el control político de la capital argentina después de 20 años de gestión.

Hasta el momento, no se informó oficialmente desde el entorno de Macri sobre el contenido de la reunión realizada en Colonia.

La elección de viajar a Colonia no fue explicada oficialmente. Sin embargo, la ciudad aparece vinculada al entorno empresarial que participó del encuentro: Eduardo Bastitta, uno de los asistentes mencionados por medios argentinos, está ligado al proyecto +Colonia, un desarrollo inmobiliario y tecnológico en el departamento. Macri ya había visitado ese emprendimiento en 2023.