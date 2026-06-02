La Jefatura de Policía de Colonia, en coordinación con la Brigada de Delitos Automotores de Montevideo, llevó adelante una investigación que derivó en la detención de dos hombres presuntamente vinculados a una estafa cometida bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”.

Según la información policial, la víctima llegó a transferir un total de $ 1.198.000 luego de recibir una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por un comisario. En esa comunicación, le manifestó que su hija había sufrido un accidente de tránsito en el que habría atropellado a una mujer embarazada. También le indicó que la situación podía resolverse mediante distintas transferencias de dinero.

A partir de esa maniobra, la víctima concurrió primero a una institución bancaria, donde realizó una transferencia por $ 550.000. Posteriormente, se encontró con un hombre que le indicó que efectuara nuevas transferencias a distintas cédulas de identidad a través de una red de cobranzas.

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Con el avance de la investigación, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía Letrada de Colonia de Primer Turno, que dispuso las órdenes de detención y allanamiento correspondientes. También se ordenó la requisitoria de un vehículo presuntamente utilizado en los hechos investigados.

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En la mañana de este lunes, personal de la Zona Operacional I, con apoyo de efectivos de la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo, realizó dos allanamientos en la capital del país. En uno de los procedimientos, llevado adelante en el barrio Las Torres, fue detenido un hombre de 52 años, poseedor de antecedentes penales por hurto, receptación y rapiña. De acuerdo con la investigación, se presume que podría tener un rol central en la maniobra.

Durante ese allanamiento también fue incautado el vehículo requerido por la Fiscalía, el cual presentaba la numeración del motor limada. Además, la Policía incautó siete teléfonos celulares, nueve tarjetas de crédito y débito, prendas de vestir, anotaciones y libretas de propiedad correspondientes a distintos vehículos.

En otro procedimiento realizado en el barrio Reducto, también en Montevideo, fue detenido un hombre de 27 años, sin antecedentes penales.

Los dos detenidos permanecen a disposición de la Fiscalía Letrada de Colonia de Primer Turno, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

El caso vuelve a poner en foco una modalidad de estafa que apela al impacto emocional inmediato de las víctimas. En este tipo de maniobras, los autores suelen presentarse como policías, funcionarios judiciales o personas vinculadas al entorno familiar, con el objetivo de generar urgencia y obtener dinero antes de que la víctima pueda verificar la información.