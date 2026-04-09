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El Municipio informó que la recolección de residuos tendrá un cambio excepcional este jueves 9 de abril debido a la rotura de un camión recolector.

Según se indicó, el servicio en la zona comprendida desde 19 de Abril hacia el oeste, incluidos los barrios Saravia y San José, se realizará en horario de la tarde y no en su franja habitual.

Las autoridades solicitaron a los vecinos colaborar con la medida sacando los residuos en el horario correspondiente, a fin de evitar demoras y facilitar la tarea del personal.

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Desde el Municipio agradecieron la comprensión de la población ante una situación que afecta de forma parcial el servicio habitual.