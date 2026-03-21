Un grupo de vecinos rendirá homenaje a la Prefectura de Carmelo con la entrega de una obra de arte que será instalada en un predio ubicado detrás de la sede local de esa institución marítima.

La obra se titula “Carmelo Abraza a Prefectura”.

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Para su colocación, el terreno será nivelado previamente. La instalación estará supervisada por la arquitecta Paula Borteiro.

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Según se indicó, la obra fue concebida como un saludo a los atardeceres.

La pieza será ubicada en el espacio previsto detrás de la Prefectura de Carmelo.