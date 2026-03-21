CAMOC iniciará el próximo 23 de marzo la campaña de vacunación de esquema y antigripal en distintas localidades, con atención por orden de llegada.

En Carmelo, la vacunación se realizará de martes a viernes, en el horario de 8 a 12, en la Policlínica Zorrilla.

En Nueva Palmira, la atención será el primer y tercer lunes de cada mes, de 8 a 14 horas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En Ombúes de Lavalle, la vacunación se llevará a cabo el segundo y cuarto lunes de cada mes, entre las 9 y las 15 horas.

En Conchillas, la atención está prevista para el cuarto viernes de cada mes, de 9 a 13 horas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Desde la institución se recordó la importancia de mantener al día el esquema de vacunación y de acceder a la vacuna antigripal ante el inicio de la temporada de mayor circulación de enfermedades respiratorias.

CAMOC informó además que la atención en todos los puntos será por orden de llegada, por lo que recomendó concurrir dentro de los horarios establecidos.