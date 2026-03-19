La Intendencia de Colonia realizará este viernes, a las 12:00, una ceremonia de reconocimiento a tres mujeres del departamento por sus trayectorias en la ciencia, el arte y el deporte. La actividad se desarrollará en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, en el marco del Mes de la Mujer.

La iniciativa es promovida por la Dirección de Género y Generaciones y contará con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez.

En esta instancia serán distinguidas Claudina Rattaro, Silvia Parodi y Hanna Arias.

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Rattaro es doctora en Ingeniería Eléctrica y fue ganadora del 18.º Premio L’Oréal Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia” de Uruguay, en su edición 2025.

Parodi será reconocida por haber creado la primera comparsa de mujeres del interior del país, en una trayectoria vinculada al desarrollo artístico y cultural.

Por su parte, Arias recibirá la distinción por su desempeño como nadadora paralímpica, en representación del deporte del departamento.

La ceremonia buscará poner en valor el aporte de mujeres colonienses que, desde distintos ámbitos, han desarrollado trayectorias destacadas y de referencia.