El diputado nacionalista por Colonia Mario Colman eligió un registro directo, breve y de fuerte contraste para fijar posición sobre la situación del empleo y la productividad, tras la comparecencia del ministro de Trabajo, Juan Castillo, y de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes.

El centro de su planteo no estuvo en discutir el diagnóstico oficial, que dio por válido, sino en cuestionar la ausencia de respuestas concretas. En su mensaje, Colman construyó una secuencia deliberada: “diagnóstico”, “preocupación” y, finalmente, “plan de acción”. Los dos primeros puntos, según sostuvo, están presentes; el tercero, no. Ese es el eje político de su intervención y también su intento de ordenar el debate público: no discutir si el problema existe, sino si el gobierno tiene herramientas definidas para enfrentarlo.

La crítica se vuelve más nítida cuando apunta al preaviso empresarial como respuesta insuficiente ante cierres o pérdida de puestos de trabajo. Allí el diputado busca marcar una diferencia de enfoque. Su argumento es que avisar antes no equivale a prevenir, sostener ni generar empleo. En otras palabras, presenta esa medida como una reacción tardía frente a una crisis, no como una política laboral activa.

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También hay en su texto una segunda dimensión, más política que técnica. Colman procura asociar la falta de un plan con una imagen de pasividad del gobierno. Cuando afirma que eso “no es gobernar, es resignarse”, eleva el tono y traslada la discusión desde el terreno de las medidas puntuales al de la conducción política.

En clave departamental, su intervención además intenta conectar una preocupación nacional con la realidad de Colonia, donde el empleo viene ocupando un lugar sensible en la agenda pública. El mensaje, así, no solo cuestiona una respuesta oficial: también busca posicionar al legislador como una voz activa en una discusión que combina economía, trabajo y gestión política.