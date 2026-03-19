El presupuesto para el período 2026-2030 obtuvo 27 votos en 30 en la votación general y fue respaldado en particular por 31 ediles en 31 en la mayoría de sus artículos. El expediente será remitido ahora al Tribunal de Cuentas para su dictamen.

La Junta Departamental de Colonia aprobó de forma previa el presupuesto quinquenal de la Intendencia de Colonia para el período 2026-2030, en una instancia que representa uno de los pasos políticos e institucionales más relevantes de la actual administración.

En la votación general, el proyecto recibió 27 votos en 30. En la consideración en particular, en tanto, la mayoría de los artículos fue aprobada por 31 votos en 31. Con ese respaldo, el expediente será enviado ahora al Tribunal de Cuentas, organismo que deberá emitir su dictamen antes de que el proceso continúe.

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La aprobación previa tiene un peso especial porque el presupuesto quinquenal fija la estructura de funcionamiento de la Intendencia para los próximos cinco años. No se trata solo de una herramienta contable: en ese texto quedan definidas prioridades de gestión, criterios de gasto, previsiones de inversión y el margen de acción política con el que contará el gobierno departamental durante buena parte de su mandato.

El resultado de la votación deja, además, una señal política. El amplio respaldo en general muestra que el proyecto logró atravesar la primera gran prueba institucional con un nivel de apoyo significativo dentro del deliberativo departamental. La votación en particular, con acompañamiento unánime en la mayoría de los artículos, refuerza la idea de que, al menos en sus líneas centrales, el presupuesto encontró una base de acuerdo más amplia que la de una mayoría mínima.

El próximo paso será la revisión del Tribunal de Cuentas, una etapa clave en el procedimiento presupuestal. Ese control no se limita a un aspecto formal: supone analizar la adecuación jurídica, administrativa y financiera del articulado. Por eso, aunque la aprobación de la Junta marca un avance sustancial, el trámite todavía no quedó cerrado.

En términos políticos, el presupuesto quinquenal funciona como una hoja de ruta. Su aprobación previa permite anticipar que la Intendencia de Colonia cuenta con una plataforma inicial para proyectar su gestión entre 2026 y 2030, aunque el contenido definitivo quedará sujeto al pronunciamiento del órgano de contralor y a las eventuales observaciones que puedan surgir en esa instancia.

Para el departamento, la discusión presupuestal también trasciende la dinámica interna de la Junta. De su alcance dependerán áreas sensibles de la administración, desde la prestación de servicios hasta la ejecución de obras y la planificación territorial. Por eso, más allá del dato numérico de la votación, lo aprobado abre una etapa decisiva para la administración coloniense: la de convertir el respaldo político inicial en un presupuesto plenamente validado desde el punto de vista institucional.