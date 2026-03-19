El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) adjudicará una licitación para realizar trabajos de endoterapia y ducha química en cerca de 1.800 palmeras ubicadas sobre la ruta 1, en las inmediaciones de Colonia, en el marco de las acciones para prevenir y mitigar el impacto del picudo rojo.

La información fue dada a conocer por la directora técnica de Espacios Públicos de la Intendencia de Colonia, ingeniera agrónoma Andrea Maddalena, quien explicó que la intervención viene siendo coordinada junto a técnicos del MTOP.

Según señaló, una vez culminado el proceso de adjudicación, se espera que los trabajos comiencen a la mayor brevedad posible. La medida apunta a proteger el arbolado de la zona ante el avance de esta plaga, que viene afectando a las palmeras en distintos puntos.

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La endoterapia y la ducha química forman parte de las estrategias sanitarias utilizadas para actuar sobre los ejemplares comprometidos y reducir el impacto del insecto, cuya presencia genera preocupación por el deterioro que provoca en este tipo de especies.

La intervención sobre las palmeras ubicadas en la ruta 1 se inscribe en una línea de trabajo coordinada entre organismos públicos para atender una problemática que afecta el paisaje y el patrimonio vegetal de la zona.