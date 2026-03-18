La Fuerza Aérea Uruguaya llevó adelante un traslado sanitario a bordo de la aeronave FAU 091, en una misión que tuvo como destino la ciudad de Rosario, en el departamento de Colonia.

Según la información difundida, la operación partió desde Brigada Aérea I con un equipo integrado por seis médicos, que fue trasladado hasta el centro asistencial CAMEC de Rosario para participar en un procedimiento de extracción de órganos.

Una vez cumplida la intervención médica, la aeronave emprendió el regreso hacia Brigada Aérea I, completando el operativo previsto.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este tipo de traslados forma parte del apoyo logístico que la Fuerza Aérea Uruguaya brinda en misiones sanitarias, facilitando el desplazamiento de personal especializado en procedimientos que requieren coordinación y rapidez.

En este caso, el vuelo permitió movilizar al equipo médico hasta Rosario para el desarrollo de la extracción de órganos en el centro de salud de esa ciudad del departamento de Colonia, en el marco de un operativo que demandó la participación conjunta de personal sanitario y medios aéreos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La misión se desarrolló con la utilización del FAU 091, una de las aeronaves empleadas por la institución en tareas de asistencia y apoyo operativo. Tras finalizar la actividad en el centro asistencial, el equipo retornó al punto de partida junto con la aeronave.

De esta manera, la Fuerza Aérea Uruguaya concretó una nueva misión de traslado sanitario vinculada a un procedimiento médico realizado en el interior del país.