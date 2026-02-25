La Junta Departamental de Colonia aprobó por unanimidad un planteo presentado por el edil Alejandro Fioroni (Partido Nacional, Lista 3904) para que se eleve al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) una solicitud de intervención en el primer tramo de la Ruta 53, radial de acceso a Nueva Helvecia.

Durante la pasada sesión ordinaria, el curul expuso lo que calificó como un “importantísimo deterioro” de ese sector, comprendido entre la Ruta 1 y la avenida Batlle y Ordóñez, en una extensión aproximada de tres kilómetros bajo jurisdicción nacional. Se trata de una vía estratégica para el ingreso y egreso a la ciudad y para la conexión con la Ruta 61 y la Ruta 2, corredor que vincula la zona con el Puente Internacional General José de San Martín y los departamentos del litoral.

En su intervención, Fioroni sostuvo que el tramo soporta un intenso tránsito diario de vehículos particulares, ómnibus y camiones, además de maquinaria agrícola, y que el pavimento de hormigón —construido en la primera mitad del siglo pasado— presenta un avanzado estado de deterioro.

El edil señaló especialmente la situación a la altura de la Zona Franca Colonia Suiza, donde una fractura transversal del pavimento generó un desnivel que fue solucionado provisoriamente con el relleno de la grieta y la construcción de un reductor de velocidad. Según indicó, el sector continúa deteriorándose y ha sido escenario de siniestros, entre ellos el despiste de un camión ocurrido el año pasado.

Fioroni advirtió además que en días de lluvia se forman acumulaciones de agua que incrementan el riesgo para los conductores.

El planteo solicita al MTOP la refacción integral y el asfaltado del tramo mencionado y fue acompañado por todos los partidos con representación en la corporación. Asimismo, se dispuso remitir la resolución al Municipio de Nueva Helvecia.