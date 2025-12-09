El Ministerio de Turismo volverá a abrir un proceso licitatorio para el Hotel Casino Carmelo. La confirmación fue realizada por el ministro Pablo Menoni en declaraciones a RO Contenidos, en su primera intervención pública sobre un tema que había acumulado versiones y especulaciones en los últimos meses. El anuncio establece que el llamado se presentará entre el primer y el segundo trimestre de 2026 y que se revisarán las bases para mejorar la competitividad del proyecto.

La decisión despeja dudas sobre eventuales cambios estratégicos en el destino del hotel, cerrado desde la pandemia, y descarta alternativas que habían circulado durante la transición de gobierno.

Lo que dijo el ministro: continuidad con ajustes

Menoni señaló que el ministerio “volverá a iniciar” la licitación y que se trabajará en una actualización de las condiciones para ofrecer mayores garantías al sector privado. El planteo implica un rumbo similar al diseñado por el gobierno anterior, que había optado por la venta condicionada del inmueble y la concesión de un casino privado por 20 años.

El proceso anterior se había detenido tras un primer interés de nueve empresas: solo una adquirió el pliego y finalmente no presentó oferta. El nuevo gobierno ubica ese antecedente como el punto de partida para revisar las bases.

Lo que no dijo: el descarte de alternativas en discusión

La intervención del ministro también deja entre líneas otros elementos relevantes. No mencionó la posibilidad de que el Estado retomara la gestión directa del hotel ni la opción de una explotación mixta, dos hipótesis manejadas en ámbitos departamentales y parlamentarios durante el último año.

Tampoco adelantó si el nuevo llamado mantendrá el mismo modelo de venta condicionada, aunque la mención a “ajustes” sugiere que la estructura general será similar y que las modificaciones se centrarán en incentivos y garantías para atraer propuestas.

Un anuncio breve que ordena el tablero

Aunque la declaración duró pocos minutos, su alcance es significativo: fija un calendario tentativo, confirma un camino institucional ya trazado y establece que las decisiones sustantivas se tomarán desde la revisión técnica del ministerio y no desde la negociación política.

Para la región, el anuncio representa un punto de inflexión. Con el hotel cerrado desde 2020, la definición del ministerio delimita el marco en el que podrá surgir una inversión turística capaz de reactivar un enclave estratégico en Carmelo.

La dimensión política de un mensaje temprano

Como primera señal pública del ministro en este tema, el anuncio funciona también como un gesto hacia los actores que esperaban conocer la dirección del nuevo gobierno en materia de inversión turística. Menoni optó por una comunicación contenida, ceñida a hechos y sin detalles adicionales. Esa sobriedad, más que una ausencia, marca la pauta de cómo busca gestionar un expediente que combina patrimonio, inversión y política local.