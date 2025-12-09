En Rosario y en la ciudad de Colonia, donde los ritmos del interior conviven con las demandas de un país en transformación, el Centro Tecnológico del CTC lleva más de tres décadas cumpliendo un propósito silencioso y persistente: abrir puertas. Lo hace desde aulas que han visto pasar a más de 4.000 estudiantes y desde un modelo académico que apuesta por la inserción laboral rápida, un criterio que hoy marca la diferencia para cientos de jóvenes que buscan su primer horizonte profesional.

La premisa ha sido siempre la misma: ofrecer formación sólida y accesible para sostener el desarrollo regional. Ahora, con las inscripciones abiertas para 2026 y beneficios para quienes se adelanten en el calendario, la institución se prepara para una nueva generación de alumnos que llegan con preguntas urgentes: cómo trabajar, cómo crecer, cómo adaptarse a un mundo que cambia más rápido que sus planes.

Carreras para un territorio que se transforma

En un departamento que convive con agricultura, turismo, industria y servicios, la oferta académica del CTC busca alinearse con ese mapa productivo. Entre las opciones principales destacan:

Técnico en Gestión y Dirección de Empresas

Técnico en Gestión Turística

Analista Programador

Analista en Tecnologías de la Información

Periodismo General

Periodismo Deportivo

Son programas diseñados para lectores del presente: quienes necesitan herramientas prácticas, dominio tecnológico y una brújula clara en entornos laborales cambiantes.

Cursos que responden al pulso del mercado

A esa estructura se suman cursos y diplomas que dialogan con las exigencias actuales —y con las del día siguiente— en áreas como tecnología, gestión, comunicación y creatividad. Entre ellos:

Analista en Recursos Humanos

Analista en Logística y Cadena de Suministros

Asistente Contable

Técnico en Diseño Gráfico

Analista en Marketing y Marketing Digital

Operador Office

Ciberseguridad

Programación de Aplicaciones Móviles

Especialización en Patrimonio y Comunicación

Liderazgo y Trabajo en Equipo

Comunicación y Negociación

Analista GeneXus

Técnico en Soporte IT

Inteligencia Artificial

Cada uno funciona como una pieza en un engranaje mayor: construir perfiles profesionales capaces de dialogar con los algoritmos, las plataformas y los nuevos lenguajes del trabajo.

Una alianza que ensancha el horizonte

Gracias a su convenio con la Universidad CLAEH, el CTC extiende su alcance académico hacia áreas clave para el desarrollo social: Salud, Educación, Deportes, Cultura y Turismo. Esta cooperación permite que los estudiantes accedan a una propuesta integral que combina experiencia local con estándares universitarios nacionales, ampliando los recorridos posibles para quienes buscan continuidad formativa.

El futuro empieza con una pregunta

En Colonia, cada inscripción nueva suele comenzar igual: alguien cruza la puerta del centro —física o digital— y pregunta por un rumbo posible. La respuesta, desde hace 30 años, ha sido ofrecer educación como herramienta de futuro. Lo que cambia son las necesidades, las tecnologías, los contextos. Lo que permanece es la convicción de que estudiar es, para muchos jóvenes del interior, la forma más concreta de abrir el mapa de sus oportunidades.

