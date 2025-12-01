El próximo 3 de diciembre, las calles de Carmelo volverán a vibrar con los sonidos ancestrales del tambor, en una celebración que reúne pasado, identidad y lucha: el Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial.

La invitación es abierta, sincera, comunitaria. Una convocatoria a sentirse parte, a caminar en ritmo, a dejarse llevar por esa cadencia que llegó con los africanos esclavizados y que, siglos después, sigue latiendo en cada barrio, en cada cuerda, en cada desfile.

La concentración comenzará a las 20:30 horas, frente a la Casa de la Cultura, punto de partida de una procesión simbólica y sonora que avanzará por la calle 19 de Abril hasta alcanzar la Plaza Independencia, a partir de las 21:00 horas.

Quienes deseen sumarse —ya sea para desfilar, acompañar, tocar o simplemente estar— están invitados. No se requiere inscripción previa. Solo voluntad de presencia y respeto por una herencia que no se puede contar sin sentirla.

Esta jornada no es un simple desfile. Es la reafirmación de una memoria viva. Es la celebración de una cultura forjada en la resistencia, invisibilizada durante décadas, pero que hoy encuentra reconocimiento institucional y espacio en la escena pública. Es, también, una oportunidad para pensar en lo que aún falta: una sociedad más equitativa, más consciente de su diversidad, más justa.

El evento es coordinado por el Municipio de Carmelo, la Dirección de Cultura y la Casa de la Cultura, en un esfuerzo conjunto por mantener vivas las tradiciones que hacen al tejido profundo de nuestra identidad.

Este 3 de diciembre, Carmelo no solo desfila: reconoce, canta, recuerda y celebra.

Los tambores ya están afinando. La comunidad, como siempre, es la protagonista.