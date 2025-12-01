Montevideo, 1 dic (EFE).- Las exportaciones desde Uruguay aumentaron un 2 % en noviembre con respecto al mismo mes de 2024 y totalizaron 1.057 millones de dólares, aumento que se explica por una mayor venta de carne bovina y de soja.

Así lo indica el informe mensual de Comercio Exterior presentado por la Agencia de Promoción de Inversiones, Exportaciones e Imagen País Uruguay XXI, que apunta que las ventas al exterior en el acumulado del año, incluyendo las zonas francas, fueron por 12.398 millones de dólares.

El documento detalla que China fue el principal destino de las exportaciones de Uruguay al adquirir el 23 % de sus ventas al exterior por 241 millones de dólares. Allí hubo un crecimiento interanual del 30 %.

Mientras tanto, la Unión Europea escaló al segundo lugar al comprar un 15 % de lo exportado por Uruguay por 163 millones de dólares. No obstante, sufrió una caída del 2 %.

El tercero con 146 millones de dólares (14 %) fue Estados Unidos, mientras que el cuarto lugar con 134 millones de dólares (13 %) lo ocupó Brasil, que descendió dos lugares.

Por otro lado, la carne bovina siguió siendo el principal producto exportado, con colocaciones por 268 millones de dólares. El 32 % de esta fue a Estados Unidos, el 29 % a la Unión Europea y el 21 % a China.

El segundo lugar lo ocupó la celulosa con ventas en noviembre por 142 millones de dólares. El 40 % de dicho producto fue a China y el 22 % a la Unión Europea.

Más abajo, la soja fue vendida por 94 millones de dólares, los productos lácteos por 90 millones de dólares y el concentrado de bebidas por 61 millones de dólares.

En esta oportunidad, el informe hizo hincapié en la adhesión de Uruguay al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y apuntó que esta abre «una oportunidad importante para la estrategia uruguaya de integración internacional».

«El bloque integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Reino Unido representa un mercado de aproximadamente 600 millones de personas, con una producción que alcanza el 14 % del Producto Interno Bruto mundial y el 18 % del comercio global de bienes», detalló.

Añadió que entre enero y octubre de 2025, el comercio de Uruguay con los países integrantes del CPTPP totalizó 1.604 millones de dólares, «cifra que representa aproximadamente 8 % del comercio exterior de bienes» del país suramericano. EFE

