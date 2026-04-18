Carmelo recibió en los últimos días a estudiantes de ESMT Berlin, una escuela de negocios con programas de maestría y MBA en la capital alemana, que incorporó proyectos de impacto social dentro de su formación académica. Según la propia institución, estos trabajos permiten que los alumnos apliquen herramientas de gestión y consultoría en organizaciones con objetivos sociales.

En esta oportunidad, los estudiantes eligieron a la ONG Moldeando el Futuro como parte de su trabajo final de maestría y desarrollan en Carmelo una serie de acciones orientadas al fortalecimiento de la organización.

La tarea no se limita a una visita académica. Durante su estadía, el grupo trabaja en distintas líneas concretas: el diseño de estrategias de voluntariado internacional, la reorganización de la estructura interna de la ONG y la elaboración de materiales para mejorar su vinculación con entidades del exterior.

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La experiencia tiene un doble valor. Para los estudiantes, implica llevar a la práctica conocimientos de gestión en una organización con trabajo territorial. Para Moldeando el Futuro, representa una oportunidad de revisar su funcionamiento, ordenar procesos y ampliar sus posibilidades de proyección internacional.

El intercambio también coloca a Carmelo en un circuito de cooperación educativa y social que trasciende lo local. La presencia de estudiantes extranjeros no sólo aporta una mirada técnica sobre el trabajo de la ONG, sino que abre puertas para futuras alianzas, nuevas redes de voluntariado y posibles vínculos con instituciones internacionales.

Más que una actividad puntual, la llegada de este grupo refleja cómo una organización de la ciudad puede transformarse en un caso de estudio y en un socio de trabajo para una universidad europea, con beneficios concretos para su crecimiento institucional.