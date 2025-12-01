El histórico predio de los Barracones, en la ciudad de Carmelo, será sede de una nueva apuesta educativa y cultural que busca conectar tradición, formación técnica y desarrollo local. A partir de marzo de 2026 comenzará a funcionar allí la Escuela de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, cuya primera propuesta formativa será un curso especializado en instalaciones sanitarias.

El proyecto fue confirmado este fin de semana durante la visita del intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, quien recorrió las instalaciones junto al alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, los concejales del Municipio, y autoridades del gobierno departamental.

También participaron el director del Departamento de Desarrollo Humano, Ricardo Planchón, y el director de la Escuela Taller, Eduardo Barale Bonansea, quien estará a cargo del diseño académico de la nueva institución.

Formación con identidad local

Durante la recorrida se evaluaron las obras necesarias para adecuar el predio al funcionamiento de la Escuela Taller, un modelo que apunta a recuperar oficios tradicionales con enfoque en la preservación del patrimonio cultural y arquitectónico.

La futura Escuela “Manuel Lobo” —nombre que homenajea al fundador portugués de la ciudad— busca formar técnicos calificados en áreas como albañilería tradicional, carpintería, herrería, sanitarios y electricidad, vinculando saberes históricos con necesidades contemporáneas del medio.

En ese marco, también se planteó la posibilidad de instalar un anexo del Centro “Esperanza”, institución que trabaja en la atención y contención de adolescentes en situación de vulnerabilidad, reforzando así el carácter social del proyecto.

Descentralización con impacto

Esta iniciativa se inscribe en las políticas de descentralización que impulsa la Intendencia de Colonia, con el objetivo de acercar oportunidades educativas y laborales al interior del departamento, integrando formación, territorio y desarrollo sostenible.

“La Escuela Manuel Lobo será mucho más que un centro de capacitación: será un espacio donde el pasado artesanal y patrimonial de la región dialogue con el presente y el futuro”, señalaron desde la Intendencia.

La expectativa es que en los próximos meses comiencen los trabajos de adecuación del predio, de modo que la nueva institución pueda recibir a su primera generación de estudiantes en marzo de 2026.