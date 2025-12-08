Fuentes de la Liga Carmelitana de Fútbol informaron esta mañana que, tras los incidentes registrados anoche en un partido de la categoría Sub 20, se convocó a una asamblea obligatoria para esta jornada. La organización comunicó además que la fecha del campeonato Sub 20 prevista para mañana queda suspendida, mientras que la actividad de la Sub 14 se mantiene con normalidad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Club Lito difundió en sus redes sociales un comunicado en el que expresó su repudio a los hechos ocurridos y recordó que se trata de categorías formativas, orientadas al aprendizaje y al respeto dentro del ámbito deportivo. En el mensaje, la institución reafirmó su compromiso con la promoción de prácticas acordes al desarrollo de los jugadores y convocó a los actores involucrados a reflexionar para evitar nuevas situaciones de este tipo.

La Liga Carmelitana no ofreció por el momento detalles sobre los pasos a seguir después de la asamblea, aunque se prevé que allí se analice lo sucedido y se definan eventuales medidas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD