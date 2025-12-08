PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un camionero de Bella Unión murió en la noche de este martes en un tramo de la ruta 12, a pocos metros de la rotonda que conecta con el bypass de Nueva Palmira.

El conductor logró detener el vehículo antes de perder el conocimiento. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, ya no presentaba signos vitales. Las primeras constataciones apuntan a que sufrió una descompensación mientras conducía, aunque las causas deberán ser confirmadas por los informes médicos.

Agentes de la Seccional 4.ª trabajaron en el punto del suceso durante la noche y buscan contactar a los familiares del transportista.

El camión quedó detenido en la banquina, sin provocar otros siniestros. La circulación en la zona no fue interrumpida, aunque se mantuvo una presencia policial preventiva mientras se realizaban las pericias.