La Ruta 21 registra en estos días un aumento inusual de camiones y maquinaria agrícola en los accesos a Carmelo, lo que obliga a circular con mayor precaución, según constataron vecinos y conductores de la zona.
El incremento del tránsito pesado se percibe especialmente en los tramos próximos a zonas rurales, donde las labores de cosecha y traslado de cargas coinciden con movimientos logísticos de productores y transportistas.
Mayor presencia de vehículos lentos
En distintos puntos del corredor se observan tractores, tolvas y equipos agrícolas que se desplazan a baja velocidad, lo que reduce la fluidez habitual de la ruta. Conductores consultados señalan que los adelantamientos se vuelven más complejos, sobre todo en horas de mayor circulación.
Recomendación a los usuarios de la vía
Sin que se hayan reportado incidentes relevantes, la principal recomendación de las autoridades locales y de los propios usuarios es respetar las distancias, atender la señalización y extremar la prudencia en los tramos donde la calzada es más estrecha.
La situación responde a la actividad agrícola de la temporada y podría mantenerse durante los próximos días, por lo que los automovilistas que circulen hacia o desde Carmelo deben prever posibles demoras.
Comentarios