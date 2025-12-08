La Ruta 21 registra en estos días un aumento inusual de camiones y maquinaria agrícola en los accesos a Carmelo, lo que obliga a circular con mayor precaución, según constataron vecinos y conductores de la zona.

El incremento del tránsito pesado se percibe especialmente en los tramos próximos a zonas rurales, donde las labores de cosecha y traslado de cargas coinciden con movimientos logísticos de productores y transportistas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Mayor presencia de vehículos lentos

En distintos puntos del corredor se observan tractores, tolvas y equipos agrícolas que se desplazan a baja velocidad, lo que reduce la fluidez habitual de la ruta. Conductores consultados señalan que los adelantamientos se vuelven más complejos, sobre todo en horas de mayor circulación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Recomendación a los usuarios de la vía

Sin que se hayan reportado incidentes relevantes, la principal recomendación de las autoridades locales y de los propios usuarios es respetar las distancias, atender la señalización y extremar la prudencia en los tramos donde la calzada es más estrecha.

La situación responde a la actividad agrícola de la temporada y podría mantenerse durante los próximos días, por lo que los automovilistas que circulen hacia o desde Carmelo deben prever posibles demoras.