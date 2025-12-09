El Centro Cultural Nacional de AFE fue el escenario elegido para presentar el operativo Verano Azul, un despliegue de seguridad que, desde este martes 9 de diciembre, coordina esfuerzos de las Jefaturas de Policía de Colonia y San José junto con direcciones y unidades especializadas del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas. El anuncio reunió a autoridades nacionales y departamentales en un acto que, más allá de la formalidad, dejó entrever los desafíos concretos que enfrenta el litoral sur del país en una temporada marcada por una alta circulación turística.

El operativo integra efectivos de Policía Caminera, Guardia Republicana, Identificación Civil, Migración, Policía Aérea, Investigaciones y Drogas, además de Prefectura, Fuerza Aérea y Ejército Nacional. A nivel local, participan el Centro de Comando Unificado Departamental, Brigada Antidrogas, Unidad K9, Grupo Especial de Patrullaje Preventivo y Grupo de Reserva Táctica. La magnitud del dispositivo refleja un diagnóstico compartido: la costa del Río de la Plata y los corredores de acceso requieren una vigilancia reforzada en momentos de mayor afluencia.

Un despliegue pensado para un territorio en movimiento

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, centró su intervención en la dimensión turística del operativo. Recordó que Uruguay recibe cada año millones de visitantes y que esta dinámica exige una presencia estatal capaz de sostener la convivencia y la seguridad en zonas de alta concentración. Su planteo dejó ver un punto clave: el turismo como motor económico implica también una presión sobre los servicios públicos, en especial sobre la policía, que debe responder a escenarios muy dispares, desde corredores viales hasta playas extensas y localidades balnearias.

Valverde enumeró avances de gestión en los primeros nueve meses, entre ellos la ampliación del sistema de videovigilancia, el fortalecimiento de los anillos metropolitanos y fronterizos y la incorporación de tecnología para atención ciudadana. Según señaló, estos recursos sirven de soporte, pero no sustituyen al componente central del operativo: la actuación policial sobre el territorio. En esa línea, anunció la implementación de un modelo de policía comunitario orientado a problemas turísticos, una estrategia que busca intervenir de manera focalizada en zonas de mayor tránsito.

Su mensaje final estuvo dirigido a los más de 600 funcionarios que integran el despliegue. La funcionaria subrayó el carácter estacional del esfuerzo: mientras el país descansa, la policía multiplica presencia, recorridas y controles en un área que no deja margen para improvisaciones.

Colonia: un corredor estratégico hacia el verano

El jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, situó el operativo en un paisaje concreto: la ruta nacional N.º 1, corredor costero y puerta de entrada para una parte importante de los turistas que llegan desde Argentina. En su análisis, el departamento se convierte en un punto de tránsito y, al mismo tiempo, en un destino, lo que obliga a desplegar vigilancia en carreteras, balnearios y áreas urbanas que reciben picos de movimiento en cuestión de semanas.

La referencia de Costa permite dimensionar el desafío operativo: controlar flujos elevados de vehículos, prevenir delitos en zonas de masiva concurrencia y atender emergencias en playas que pueden cambiar de dinámica varias veces al día. En su discurso, reiteró que el objetivo es garantizar una temporada segura, y llamó a los visitantes a confiar en el trabajo planificado para este verano.

San José: balnearios en expansión y vigilancia rural sostenida

El jefe de Policía de San José, Osvaldo Molinari, detalló un escenario complementario. El departamento reforzará la presencia policial en balnearios como Boca del Cufré, Kiyú, Ordey, Playa Pascual y Picada Varela, sitios con crecimiento sostenido en las últimas temporadas y donde confluyen residentes, turistas y visitantes de fin de semana.

Molinari destacó que este aumento de vigilancia no significará un retroceso en la atención de ciudades y zonas rurales. Su declaración apunta a otro rasgo estructural del territorio: San José combina áreas costeras de alta densidad estacional con extensos espacios rurales donde la vigilancia debe mantenerse estable para evitar que el patrullaje estival genere vacíos operativos.

El jefe departamental remarcó la coordinación con jefaturas limítrofes, direcciones nacionales e instituciones locales, un aspecto que, aunque habitual en la planificación policial, adquiere mayor relevancia en períodos de movilidad intensa.

Un verano que expone y exige

El lanzamiento de Verano Azul mostró una policía desplegada, tecnificada y articulada con otras fuerzas, pero también expuso las tensiones propias de la temporada: gestionar un territorio que cambia de ritmo, absorber picos de actividad turística y mantener la presencia en zonas urbanas y rurales sin desatender lo cotidiano.

El operativo no es solo una respuesta de verano; es un examen sobre la capacidad estatal para actuar en escenarios complejos, donde la seguridad se juega en múltiples capas: control carretero, vigilancia costera, prevención urbana y atención ciudadana. Lo que ocurra en las próximas semanas mostrará la dimensión real de ese desafío.