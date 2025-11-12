El empresario argentino Francisco de Narváez está en avanzadas negociaciones para desprenderse de la cadena de supermercados TaTa, uno de sus activos más relevantes en Uruguay. Según informó este miércoles el diario La Nación, de concretarse la operación, el comprador sería el conglomerado paraguayo Vierci, que posee negocios en diversos sectores como medios de comunicación, telecomunicaciones y distribución minorista.

La venta, en caso de cerrarse, podría representar para De Narváez un ingreso de entre 150 y 200 millones de dólares, cifra que destinaría, según la misma fuente, a financiar la adquisición de Carrefour Argentina.

Las conversaciones entre ambas partes llevan más de un año, de acuerdo con una fuente consultada por el periódico argentino. Aunque hasta el momento no se ha hecho un anuncio oficial, las negociaciones se encuentran en una fase decisiva.

El grupo Vierci, de origen paraguayo, tiene presencia en varios países, incluidos Estados Unidos y España. En Uruguay opera a través de franquicias como Burger King, Subway y AJ Boston, entre otras.

Por su parte, el Grupo de Narváez (GDN) ha consolidado una importante presencia en el sector comercial uruguayo. Además de TaTa, controla las farmacias San Roque, la tienda de electrodomésticos MultiAhorro Hogar, la marca de indumentaria BAS y la distribuidora mayorista Frontoy.

De concretarse, esta operación marcaría un nuevo giro en la estrategia regional de GDN, que ya ha dado señales de reordenamiento con movimientos recientes en su equipo ejecutivo y cambios en sus unidades de negocio.