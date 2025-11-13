Autoridades de la Intendencia de Colonia y representantes de los tres partidos con presencia en la Junta Departamental se reunieron este miércoles con los desarrolladores del proyecto urbanístico +Colonia, en un encuentro centrado en las divergencias surgidas por el cumplimiento del contrato aprobado en 2022.

La instancia tuvo como eje la deuda acumulada por los promotores del proyecto, derivada del incumplimiento de los pagos comprometidos en el marco del denominado “contrato plan”. Dicho acuerdo establecía, entre otros puntos, el abono de cuotas por la recategorización de los terrenos donde se levanta el desarrollo inmobiliario, considerado uno de los más ambiciosos del litoral uruguayo.

Durante la reunión, los desarrolladores plantearon una lectura alternativa del contenido del contrato. Según argumentaron, los plazos proyectados al momento de la firma no se correspondieron con los tiempos reales de ejecución de la obra, lo que afectó el cronograma de pagos inicialmente pactado.

Ante esta situación, los responsables del emprendimiento se comprometieron a presentar una nueva propuesta escrita, que permita adecuar las condiciones del contrato a la evolución concreta del proyecto. Dicha propuesta será evaluada por la Intendencia y, en caso de ser considerada viable, implicará una modificación del contrato vigente. Cualquier cambio deberá contar, además, con la aprobación de la Junta Departamental.

Desde la administración departamental se expresó disposición a considerar alternativas que contribuyan a destrabar el conflicto, en la medida en que el proyecto +Colonia es visto como una iniciativa de alto impacto territorial y económico. Se valoran especialmente las posibilidades de generación de empleo y dinamización del entorno que el emprendimiento podría aportar al departamento.

En tanto, las bancadas de ediles de los tres partidos representados en la Junta mantienen una postura expectante, a la espera de una propuesta formal que permita evaluar con mayor claridad el alcance de la eventual modificación contractual. Se subraya, no obstante, la necesidad de preservar la institucionalidad del acuerdo aprobado por la Junta y asegurar que cualquier cambio responda al interés público.

El desarrollo de +Colonia continúa en ejecución y su destino inmediato quedará condicionado por la nueva fase de negociación que se abre entre las partes. El resultado de esta instancia definirá no solo los términos financieros del contrato, sino también la viabilidad operativa del emprendimiento en el corto y mediano plazo.