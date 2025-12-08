La conversación ocurrió en Montevideo, en una sala de la Torre Ejecutiva. Pero el punto que aparece entre líneas está a más de 200 kilómetros: Nueva Palmira, un nodo logístico que cada cierto tiempo vuelve a entrar en la órbita de proyectos industriales de gran porte.

Según informó Montevideo Portal, el presidente Yamandú Orsi recibió este lunes a representantes de una empresa francesa interesada en instalar en Uruguay una planta de cebada y maltería. En la reunión participaron también los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca). La compañía realizó lo que el ministro Fratti definió como un “tanteo”, una primera aproximación para conocer condiciones, costos y posibilidades de radicación.

La ubicación de la planta —si el proyecto avanzara— sería determinante. El ministro señaló que la empresa evalúa opciones próximas a los puertos de Nueva Palmira o Montevideo, dos enclaves con lógicas logísticas muy diferentes. La producción estaría orientada a Brasil, lo que vuelve relevante el acceso a rutas eficientes y a la Hidrovía, ámbito donde el litoral coloniense tiene una larga tradición operativa.

En declaraciones divulgadas por Telenoche (Canal 4), Fratti sostuvo que la planta podría generar alrededor de 80 empleos directos una vez operativa. No es una cifra extraordinaria en términos nacionales, pero sí lo suficientemente clara como para dimensionar el impacto que una industria de este tipo tendría en la economía palmirense, acostumbrada a ciclos intensos vinculados a la exportación de granos y a su infraestructura portuaria.

La empresa mencionó una preocupación recurrente entre inversores industriales: el costo de los fletes internos en Uruguay. Esta variable suele ser decisiva para proyectos que dependen del movimiento interno de insumos y del traslado hacia puertos. Nueva Palmira, con su acceso fluvial y su historial como punto de salida de graneles y mercaderías hacia el sur brasileño, aparece en esa ecuación con un peso propio.

Que una firma internacional vuelva a considerar la zona como posible sede no indica una decisión tomada, pero sí confirma algo que, en el departamento de Colonia, se ha vuelto una constante: cuando Uruguay discute logística y agroindustria, Nueva Palmira nunca queda fuera de la conversación, incluso cuando la reunión ocurre lejos de su puerto.