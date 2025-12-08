El Congreso de Intendentes y la Unión Europea convocaron para el jueves 11 de diciembre en Colonia del Sacramento el encuentro de cierre del Proyecto Gestión Integral de Residuos y Economía Circular (Girec) 2022–2025, una iniciativa desarrollada en todo el país que presentará resultados, aprendizajes y la hoja de ruta hacia 2030. La actividad se realizará en el Centro Cultural AFE, entre las 14.30 y las 18.00.

El encuentro reunirá a autoridades nacionales, representantes de los gobiernos departamentales y equipos de cooperación internacional en una jornada centrada en fortalecer políticas públicas vinculadas a la gestión de residuos y a la transición hacia modelos circulares.

Apertura y presentación de resultados

El programa prevé una apertura institucional con intervenciones del Congreso de Intendentes, la Unión Europea, la Intendencia de Colonia y la coordinación del proyecto. Luego se presentarán los resultados alcanzados en el período 2022–2025, entre ellos los hitos desarrollados a nivel departamental, los productos técnicos generados y los impactos institucionales logrados durante la implementación.

También se difundirá la campaña nacional sobre desperdicio de alimentos, elaborada en el marco del proyecto, que busca sensibilizar y promover conductas orientadas a reducir pérdidas en toda la cadena de consumo.

Mirada a futuro: hoja de ruta 2026–2030

Durante el encuentro se dará a conocer la hoja de ruta 2026–2030, diseñada junto a equipos ambientales del país. El documento incluye los principales ejes estratégicos, líneas de acción priorizadas e indicadores para el seguimiento de políticas relacionadas con economía circular y gestión integral de residuos.

El cierre estará dedicado a las perspectivas de trabajo con la cooperación internacional, con el objetivo de consolidar avances, escalar buenas prácticas y proyectar nuevas iniciativas que fortalezcan la transición circular en los departamentos.