La rambla de los Constituyentes, en Carmelo, quedó tomada por el público mucho antes de que cayera la noche. Entre los puestos de la feria de artesanos y la hilera de food trucks que perfumaban el aire, se abría un corredor animado por familias, adolescentes con refrescos en la mano y visitantes que buscaban un sitio desde donde ver la proyección final sobre el Puente Giratorio. El departamento se preparaba para inaugurar formalmente su verano, y lo hacía en clave carmelitana, con una escena que parecía ensayar la temporada que viene: concurrida, ruidosa, luminosa.

A pocos metros del arroyo de las Vacas, el Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, y el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, encabezaron el acto oficial, acompañados por autoridades departamentales y representantes del Ministerio de Turismo. Todo ocurrió sin desplazar la fiesta: la música continuó, la circulación no se interrumpió y la rambla siguió henchida, como si la ceremonia fuera una parte más del paisaje.

Gastronomía, música y una rambla desbordada

A medida que avanzaba la tarde, la propuesta artística —con Cantareola, Belén Bonjour y su banda y un DJ que marcaba transiciones entre presentaciones— se mezclaba con la actividad de artesanos y emprendedores gastronómicos. El resultado era un murmullo constante, un tejido de conversaciones y pasos que presagiaba el verano.

La multitud ocupaba cada hueco del paseo que bordea el arroyo. Algunos se alineaban mirando hacia el puente, anticipando el mapping que cerraría la noche; otros se detenían en los puestos de comida, donde la mezcla de frituras, panes y brasas formaba un arco de aromas. Para quienes trabajan en turismo, aquel movimiento era ya una cifra: la primera de la temporada.

El discurso del territorio

La parte protocolar se abrió con la proyección del video promocional de la campaña “Viví el verano en Colonia”, que incluye seis intervenciones en distintos puntos del departamento con propuestas culturales, deportivas y educativas.

El director de Turismo, Martín Álvarez, destacó la política de descentralización impulsada por la Intendencia y subrayó la labor conjunta con las direcciones de Deportes, Unidad PYMES, Cultura, Higiene, Tránsito, Electrotecnia, Relaciones Públicas y Juventud. Su intervención se extendió también a la coordinación con organismos nacionales —Policía, Bomberos, Prefectura— y con el sector privado, a través de la Asociación Turística y las agencias de desarrollo. Agradeció el respaldo de la Junta Departamental y su comisión de turismo, y explicó que la campaña busca reforzar la identidad estival del territorio.

Cuando tomó la palabra, el intendente Rodríguez habló de “verdadera descentralización” y reivindicó que el departamento “es uno solo”, sin jerarquías entre ciudades. Reconoció el valor cultural e histórico de la zona oeste y llamó a recorrer todas las localidades, con la convicción de que el crecimiento “debe ser en conjunto” para sostener una buena temporada estival.

Una ciudad como escenario

A esa altura, la noche había terminado de instalarse. La rambla permanecía llena, y quienes se habían desplazado hacia el borde del puente esperaban a oscuras la proyección. Cuando el mapping comenzó, el puente —tan cotidiano para los carmelitanos como distintivo para quienes llegan— se transformó en pantalla. Sobre su estructura giratoria irrumpieron luces, figuras y colores que delinearon el cierre de la actividad.

El público quedó allí hasta el final, cuando La Misma Cuadra subió al escenario para la última presentación. Para muchos, aquello no era solo un espectáculo de apertura: era un anticipo del verano que Colonia quiere mostrar. Y Carmelo, al pie del arroyo, ofreció la primera postal.