Una embarcación deportiva de bandera argentina que se encontraba sin propulsión fue asistida en la noche del sábado por personal de la Subprefectura del Puerto de Carmelo, en aguas próximas a la Isla Juncal, sobre el río Uruguay.

La emergencia fue reportada a las 20.45 horas por la Prefectura de Guazucito (Argentina), que alertó a su par uruguaya. La respuesta fue coordinada de inmediato con el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar (MRCC, por sus siglas en inglés), que dispuso el zarpe del bote semirrígido PNN 251 con cuatro efectivos a bordo.

La embarcación de rescate arribó a la zona a las 21.50 y halló el navío argentino fondeado, sin gobierno, y con seis personas a bordo en buen estado de salud. Dadas las condiciones del caso —cercanía y dimensiones de la nave—, se resolvió su remolque hasta Puerto Camacho. La maniobra culminó exitosamente a las 23.50.

El bote de la Prefectura retornó a Carmelo sin novedades adicionales. Se prevé que, una vez concluidas las reparaciones necesarias, la embarcación asistida sea sometida a una inspección técnica antes de recibir autorización para volver a navegar.