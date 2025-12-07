PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El meteorólogo Luiz Fernando Nachtigall, del centro brasileño MetSul, emitió una alerta contundente sobre el escenario meteorológico previsto para los próximos días en el sur de Brasil, donde se desarrollará un ciclón de características atípicas que podría provocar condiciones climáticas severas.

“Estimados lectores, quisiera compartir con ustedes nuestra preocupación por los próximos días (…). Tomen muy en serio lo que se avecina”, expresó Nachtigall en un informe publicado este jueves. El fenómeno, según los modelos meteorológicos, consistirá en un centro de baja presión de gran profundidad que se desplazará sobre Rio Grande do Sul entre el lunes 8 y el jueves 11 de diciembre.

La presión atmosférica del sistema —que podría situarse entre los 980 y 985 hectopascales— es comparable a la de los ciclones tropicales del Atlántico Norte o a sistemas extratropicales intensos más propios de latitudes australes. Esta situación, combinada con una masa de aire extremadamente cálida en superficie, eleva el potencial de tormentas severas, vendavales con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora, granizadas y lluvias localmente intensas, con acumulaciones que podrían alcanzar los 200 milímetros en pocas horas.

El episodio se concentrará en el sur de Brasil, con especial incidencia en las regiones sur y este de Rio Grande do Sul. Aunque las autoridades uruguayas no han emitido por el momento alertas vinculadas a este fenómeno, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) sigue de cerca su evolución ante posibles efectos indirectos en el este del país, dada la proximidad geográfica.

MetSul ha anunciado que emitirá nuevas actualizaciones conforme avance el sistema, subrayando la necesidad de estar informados a través de canales oficiales y medios especializados. “La información es esencial para la prevención”, concluyó Nachtigall.