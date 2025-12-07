Montevideo, 7 dic (EFE).- Más de 2.600 personas se inocularon contra el sarampión en Uruguay durante una jornada nacional de vacunación llevada a cabo con 88 puntos dispuestos en los 19 departamentos del país que tuvo lugar el sábado, según datos preliminares reportados este domingo por el Ministerio de Salud Pública.

La jornada, que, según el Ministerio de Salud uruguayo, se sumó a otras acciones de prevención y control frente a la situación epidemiológica actual del país, donde se registraron, a partir del 20 de noviembre, seis casos confirmados de la enfermedad, culminó a las 20:00 hora local (23:00 GMT) del sábado.

Según informó este domingo la cartera, hasta las 17:00 hora local se vacunaron en los puntos de inoculación instalados en los 19 departamentos del país un total de 2.600 personas, pero resta por conocerse la cifra total de inoculaciones hasta el cierre de la jornada, pues los datos aún están siendo procesados.

El Ministerio valoró positivamente, además, que muchas personas se acercaran a chequear si su esquema de vacunación estaba completo.

En total, en el departamento de Montevideo, donde se concentra la mayor parte de la población del país de casi tres millones y medio de habitantes, operaron 20 vacunatorios.

En Canelones -el segundo más poblado- hubo 17, mientras que en Lavalleja se dispuso ocho, en Colonia siete; en Artigas, Maldonado, Salto y San José un total de cuatro; en Rocha, Tacuarembó y Soriano tres; en Cerro Largo, Durazno y Río Negro dos y en los restantes, Treinta y Tres, Rivera, Paysandú, Flores y Florida, uno.

Según la cartera de Salud Pública, como parte de las acciones de prevención, la jornada buscó «asegurar que todas las personas nacidas a partir de 1967 cuenten con las dos dosis recomendadas de la vacuna SRP».

El pasado 19 de noviembre, el Ministerio de Salud anunció que se encontraba llevando a cabo una investigación epidemiológica ante la sospecha de un brote de sarampión en la localidad de San Javier, ubicada en el oeste del país y un día después confirmó tres casos positivos correspondientes a personas con vínculos familiares.

«Se trata de personas que viajaron al exterior del país y en su regreso presentaron sintomatología», aclaró ese día la directora general de Salud de la cartera, Fernanda Nozar, quien dijo que el sistema sanitario desplegó acciones «en forma rápida».

Los casos confirmados ascendieron a cinco el pasado 2 de diciembre, mientras que el pasado jueves la cartera confirmó un sexto caso que, según consignó la prensa local, está asociado al brote inicial. EFE