Washington, 5 dic (EFE).- Composición de los 12 grupos del Mundial 2026, tras el sorteo celebrado este viernes en el Centro Kennedy de Washington:

Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y ganador del ‘play off’ europeo D (República Checa/Irlanda/Dinamarca/Macedonia).

Grupo B: Canadá, ganador del ‘play off’ europeo A (Gales/Bosnia/Italia/Irlanda), Catar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y gaandor del ‘play off’ europeo C (Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumanía).

Grupo E: Alemania, Curasao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador del ‘play off’ europeo B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, ganador del ‘play off’ 2 (Bolivia/Irak/Surinam) y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, ganador del ‘play off’ 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/RD Congo), Colombia y Uzbekistán.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.