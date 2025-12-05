Montevideo, 5 dic (EFE).- El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) de Uruguay evalúa extender la venta regulada de marihuana con fines recreativos a los turistas en el país, con el fin de «aumentar la cobertura» del mercado formal dispensado en farmacias, que cuenta hoy con cuatro variedades.

El director ejecutivo del IRCCA, Martín Rodríguez, sostuvo este viernes, durante una entrevista con el programa Arriba Gente de la televisión local Canal 10, que la posibilidad de abrir la venta a visitantes extranjeros ha estado «sobre la mesa» a la interna del Instituto.

Según Rodríguez, la compraventa de las variedades de cannabis para uso recreativo que el país ofrece, bajo un régimen previsto en la ley de regulación y control del cannabis aprobada en 2013 durante el Gobierno de José Mujica (2010-2015), «se ha ido solidificando a lo largo de los años» pero se enfrenta hoy a la consideración de nuevos pasos a seguir.

«¿Qué cosas necesitamos hacer para que la regulación del cannabis siga cumpliendo sus objetivos de mejor forma? Uno de los objetivos clave para esto es aumentar la cobertura del mercado formal, seguir sustituyendo el mercado ilegal o irregular por un mercado formal», afirmó el director.

En ese sentido, Rodríguez señaló que «la incorporación de los extranjeros entra directo en el centro de la discusión», porque, dijo, todos los que visitan Uruguay y quieren consumir cannabis directamente lo hacen, pero viéndose obligados a adquirirlo por fuera del mercado regulado y, por ello, «esta discusión es central para pensar en el siguiente paso de cobertura».

En cuanto a la modalidad de venta, el funcionario dijo que también se pondera la posibilidad de que «se generen centros de expendio alternativos a las farmacias», pero que esto implicaría modificar la ley 19.172, que determinaba que la venta quedaba a cargo de estas.

«Claramente tenemos la necesidad de modificar ese punto de la ley para permitir que el regulador, el IRCCA, pueda elegir los mejores mecanismos para que esto se comercialice, además de la farmacia», acotó.

La iniciativa de Rodríguez, quien asumió el rol de director ejecutivo del IRCCA el pasado abril, tras el recambio de autoridades al comienzo del gobierno de Yamandú Orsi, coincide con lo expresado en 2021 por el entonces secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, quien expresó que se estudiaba entonces modificar la normativa para permitir la venta de cannabis a los turistas.

Actualmente, las veinticuatro farmacias uruguayas adheridas al sistema local oficial comercializan cuatro variedades distintas de cannabis recreativo, denominadas ALFA, BETA, GAMMA y ÉPSILON, y con distintos niveles de los componentes THC y CBD. EFE