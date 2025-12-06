La selección uruguaya ya conoce el territorio sobre el que deberá trazar su primera gran bitácora del Mundial 2026. El sorteo dejó a la Celeste en el grupo H, junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España, pero el fixture revela algo más que nombres: dibuja un recorrido exigente, expansivo y con escalas que cuentan su propio relato. Dos paradas en Miami, calor y humedad incluidos, y un cierre en Guadalajara frente a una potencia europea. La hoja de ruta está marcada; ahora falta escribir la travesía.

El punto de partida: Miami, 15 de junio

El debut será el 15 de junio, a las 19:00, en el Hard Rock Stadium de Miami, ante Arabia Saudita. Un escenario conocido por el fútbol sudamericano de los últimos años, pero que en un Mundial agrega su propio pulso: miles de uruguayos en la diáspora, clima pesado y una ciudad donde el deporte se mezcla con la espectacularidad.

La Celeste comenzará allí la campaña que, según repiten en la interna, necesita un arranque sólido para no quedar atrapada en la maraña de combinaciones que impone el nuevo formato mundialista.

Un segundo paso sin mudanzas: Cabo Verde también en Miami

El 21 de junio, nuevamente en Miami y otra vez a las 19:00, Uruguay enfrentará a Cabo Verde, la debutante africana que llega con etiqueta de sorpresa y un fútbol de ritmo inesperado. Será el partido que, en la planificación, aparece como punto de inflexión: ganar allí significa jugar los cruces con mayor margen, perder o empatar abre la puerta al temido laberinto de los terceros.

El cierre en México: España, un gigante en el horizonte

La fase de grupos tendrá su último capítulo lejos de la costa este. El 26 de junio, a las 21:00, la Celeste se moverá a Guadalajara, para enfrentar a España, campeona de Europa y candidata natural al título. El Estadio Chivas será el escenario de un duelo que puede decidir no solo la clasificación, sino el tipo de camino que Uruguay deberá transitar en octavos.

El tablero de posibles cruces

Si Uruguay avanza primero: jugará en Los Ángeles , el 2 de julio a las 16:00 , frente al segundo del grupo J (Argentina, Argelia, Austria o Jordania).

Si avanza segundo: volverá a Miami el 3 de julio , a las 19:00 , para enfrentar al ganador del grupo J. Un eventual clásico rioplatense aparece como uno de los escenarios más comentados.

Si clasifica como uno de los mejores terceros: el abanico se abre en decenas de variantes, según qué grupos aporten tres avanzados.

Un Mundial con geografía propia

La AUF habló de “rivales accesibles”. El mapa, sin embargo, cuenta otra historia: grandes distancias, cambios de clima, traslados largos y el desafío de sostener la intensidad competitiva entre ciudades muy distintas. El torneo obliga a pensar no solo en cómo jugar, sino en cómo moverse.

Para Uruguay, la ecuación es clara: dos noches de estreno en Miami, un cierre de alto voltaje en México y un horizonte donde cada movimiento importa. El Mundial 2026 propone una ruta amplia, casi continental. La Celeste ya tiene el mapa; ahora debe empezar a recorrerlo.