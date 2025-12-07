La tarde cayó sobre el Barrio Histórico como si alguien, desde lo alto, hubiera decidido atenuar la luz para que todo se volviera más nítido. Era una celebración, sí, pero también un reencuentro: treinta años desde aquella distinción que cambió para siempre la manera en que Colonia del Sacramento se mira a sí misma. Treinta años desde que UNESCO lo inscribió en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Treinta años de cargar —con orgullo y cierta delicadeza— un título que a veces parece más grande que sus calles.

Desde temprano los sonidos empezaron a mezclarse: guitarras apoyadas en muros centenarios, voces probando micrófonos, pasos que retumbaban sobre los adoquines. Nadie tenía el número en la cabeza, pero ahí estaban: 300 artistas colonienses, desplegados entre tres escenarios principales y ocho puntos de impacto cultural. Algunos pintaban en vivo, otros afinaban instrumentos, otros movían luces como si prepararan una escenografía para un teatro a cielo abierto. Era el Barrio Histórico, sí, pero vestido de fiesta.

Exposiciones, artistas creando ante la mirada curiosa del público, propuestas gastronómicas, los food trucks alineados como pequeñas islas aromáticas: todo formaba parte del mismo pulso. Quien caminaba, encontraba algo. Y al doblar una esquina, encontraba otra cosa distinta. Había sorpresa, disfrute, la sensación de que cada rincón tenía su propio relato para ofrecer. El patrimonio, en ese día, no estaba solo en las fachadas o en la memoria arquitectónica: estaba en la forma en que la gente habitaba ese espacio, con pasos lentos y ojos atentos.

Por primera vez, un festival del interior había conseguido reunir tantas propuestas culturales y artísticas en un mismo día. No hacía falta remarcarlo; se sentía en el aire. Había simultaneidad, mezcla, un mapa sonoro y visual que parecía expandirse con cada nuevo movimiento del público.

La fiesta era abierta. No había invitación impresa ni lista de acceso. Era un cumpleaños colectivo, y todos estaban invitados. Quienes llegaron —colonienses, visitantes, curiosos— probablemente recordarán esa jornada como una hoja brillante dentro de un libro más ancho.

Y cuando la noche finalmente se apagó, cuando las guitarras fueron guardadas y el eco de las voces se fue diluyendo, el Barrio Histórico quedó ahí, en silencio, como si supiera que acababa de vivir algo irrepetible. Un aniversario que lo reafirma: patrimonio de los colonienses, del país y del mundo. Una fiesta que, para muchos, seguirá viva en la memoria.