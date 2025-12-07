Nueva Palmira.– Grido celebró el sábado 6 de diciembre la inauguración oficial de su nuevo local en la ciudad, con una jornada festiva que reunió a decenas de vecinos en la esquina de Felipe Fontana y la Rambla. El evento marcó la llegada formal de la heladería a la comunidad, tras su reciente apertura.

Durante la tarde, el público disfrutó de actividades pensadas para todas las edades. Hubo malabaristas, juegos, artistas en zancos y un espacio de caritas pintadas, además de una degustación de sabores que permitió conocer la oferta de la cadena. La convocatoria incluyó también sorpresas y regalos, lo que atrajo a numerosas familias que se acercaron a participar de las propuestas.

El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido y con fuerte presencia de público infantil, que se volcó a las actividades lúdicas instaladas frente al local. Representantes de la empresa destacaron el recibimiento de la comunidad y subrayaron que la apertura busca consolidarse como un nuevo punto de encuentro para los habitantes de Nueva Palmira.

Con la inauguración, Grido suma presencia en la región y apuesta a fortalecer su vínculo con los vecinos desde un espacio que pretende combinar consumo y vida social.