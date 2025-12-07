La Rambla de los Constituyentes, a primera hora de la tarde, huele a río y a un calor que ya no se anuncia: se instala. A las 14.00, cuando el sol cae oblicuo sobre el borde del agua, Carmelo parece contener la respiración. En dos horas, a las 16.00, la ciudad será escenario del lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025-2026, y ese intervalo —ese espacio mínimo entre lo que está por pasar y lo que todavía no empieza— tiene la tensión tranquila de las vísperas.

La Intendencia de Colonia eligió este domingo para abrir el verano en el departamento. Lo hace aquí, en Carmelo, acaso porque la ciudad entiende de ritmos lentos, de esa forma particular que tiene el tiempo libre para volverse más ancho cuando se lo mira desde una rambla.

La actividad, reprogramada tras la suspensión por mal tiempo, reunirá el festival gastronómico Qué Rico Carmelo, la feria de artesanos y emprendedores del programa Colonia está de ferias, y una grilla musical con DJ, D Cantareola, Belén Bonjour y su banda, y La Misma Cuadra. A esta hora, aunque los equipos técnicos aún no activaron su ruido definitivo, la rambla ya muestra señales de movimiento: puestos a medio armar, cables que se estiran, mesas que encuentran su sitio. El día avanza con la calma laboriosa de quienes preparan algo que todavía no sucede, pero que está a punto de ocurrir.

En el acto protocolar se presentará el video oficial de promoción del verano, una pieza que funcionará como gesto inaugural. Más tarde, cuando caiga la noche, está previsto un mapping sobre el Puente Giratorio, acompañado por un espectáculo musical. Serán, si el clima acompaña, los primeros destellos de una temporada que el departamento busca impulsar con fuerza.

Por ahora, a dos horas del comienzo, Carmelo vive ese silencio previo que antecede a los acontecimientos públicos. Las familias empiezan a asomarse, algunos turistas pasean sin apuro, los organizadores terminan de ajustar detalles. La ciudad espera. Y en esa espera, como sucede en las vísperas del verano, parece que todo está por empezar aunque nada haya empezado aún.

Hoy, desde las 16.00, Carmelo abre la puerta.

El verano se dispone a entrar.